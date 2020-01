Tonfo Lazio in Coppa Italia, Insigne elimina la squadra di Inzaghi: finisce 1-0 al San Paolo

La Lazio viene eliminata dal Napoli. Il cammino dei biancocelesti in Coppa Italia finisce ai quarti di finale dopo novanta minuti intensi e con entrambe le squadre in dieci uomini per le espulsioni di Hysaj e Leiva. Decisiva è la rete di Insigne nei primi minuti del match, poi le occasioni non mancano. Due gol annullati alla squadra biancoceleste per posizione di fuorigioco: prima a Immobile e poi ad Acerbi. Il numero 17 di Inzaghi colpisce anche una traversa, ma al triplice fischio è 1-0 per i partenopei al San Paolo. Adesso per la Lazio la testa è al campionato con il derby di domenica contro la Roma.