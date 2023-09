Serie A, vincono in trasferta Milan e Atalanta. Primi 3 punti per l’Empoli

Nelle gare odierne delle 18:30 del 6° turno della Serie A, il Milan in trasferta batte il Cagliari 3-1 grazie alle reti di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. Di Zito il gol dei sardi. Successo esterno anche dell'Atalanta sul campo del Verona: al Bentegodi finisce 1-0 per la squadra di Gasperini grazie alla rete di Koopmeiners. Primo successo stagionale dell'Empoli del neo allenatore Andreazzoli che in casa batte 1-0 la Salernitabna; decide un gol di Baldanzi al 34°. In classifica il Milan di Pioli raggiunge momentaneamente l'Inter in testa con 15 unti, l'Atalanta sale al quarto posto con 12, mentre l'Empoli supera il Cagliari che con 2 punti è il fanalino di coda.