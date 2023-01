Serie A, Verona-Lecce 2-0: decidono Depaoli e Lazovic

Depaoli e Lazovic firmano il 2-0 del Verona contro il Lecce. Seconda vittoria nelle ultime tre giornate per i veneti che fermano il buon trend in campionato dei salentini. È sempre terzultimo posto per il Verona, ma momentaneamente a -4 dalla salvezza. Resta a quota 20 il Lecce che ferma a sei i suoi risultati utili consecutivi. Infortuni per Umtiti e Henry.