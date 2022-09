Serie A, un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione nelle Marche

La FIGC ha accolto l'invito del presidente del Coni Giovanni Malagò, e ha disposto un minuto di raccoglimento per le vittime della terribile alluvione di questa notte nelle Marche. Il minuto di silenzio verrà osservato nella prossima giornata di campionato. Nella nota pubblicata dalla stessa FIGC sul proprio sito, sono state riportate anche le parole del presidente Gravina: "Siamo scossi e profondamente addolorati per quanto accaduto. Il calcio italiano si stringe attorno al popolo marchigiano e alle famiglie delle vittime. Siamo Comunità nelle gioie e nel dolore, per questo il minuto di silenzio che osserveremo su tutti i campi nel fine settimana testimonia vicinanza e rispetto verso quanti stanno soffrendo per la calamità che si è abbattuta sulla Regione Marche nelle ultime ore”.