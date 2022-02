Serie A, Udinese-Lazio 1-1: Anderson non basta, biancocelesti a +2 sulla Roma

Il brasiliano segna il pareggio ma la squadra di Sarri non va oltre il pareggio alla Dacia Arena dopo il vantaggio di Deulofeu. Preoccupazione per l'infortunio di Pedro

La Lazio non va oltre il pareggio in casa dell'Udinese. A tre giorni dalla sconfitta in casa del Porto, la squadra di Sarri viene fermata 1-1 dai friulani dovendo anche rimontare il gol iniziale di Deulofeu. Vantaggio bianconero che è una doccia fredda per i biancocelesti, costretti a reagire e a trovare il pareggio solo al 45' con Felipe Anderson. Orfana di Immobile,Luis Alberto, Leiva, Acerbi, Lazzari e con l'infortunio di Pedro dopo 20 minuti, la Lazio si appoggia su Felipe Anderson e Milinkovic-Savic e prova a ribaltare il match definitivamente. Il risultato non si schioda dall'1-1, con l'Udinese che va anche a un passo dal 2-1 al 93' con la traversa di Molina. I biancocelesti salgono così a 43, a +2 sulla Roma, al sesto posto ma fallendo l'assalto alla Juventus che resta a 4 punti.