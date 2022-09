Serie A, Udinese-Inter 3-1: i friulani salgono al primo posto in classifica

La squadra di Sottil si prende la vetta in campionato con 16 punti, in attesa di Roma-Atalanta e Milan-Napoli

La domenica della settima giornata di Serie A si apre con il lunch match delle 12:30 tra Udinese e Inter. I nerazzurri passano in vantaggio al 5' con la splendida punizione di Barella. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e al 23' arriva il gol del pareggio con l'autorete sfrotunata di Skriniar. Nella ripresa la squadra di Sottil completa la rimonta con il colpo di testa vincente di Bijol al minuto 85. Quasi allo scadere del recupero, i bianconeri firmano anche il 3-1 con Arslan. I friulani si prendono la vetta della classifica in campionato con 16 punti, in attesa di Roma-Atalanta e Milan-Napoli.