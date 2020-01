Serie A, Spal-Verona 0-2: Pazzini e Stepinski lanciano l’Hellas

Ancora un’ottima prestazione per l’Hellas Verona. La squadra di Juric torna al successo dopo più di un mese battendo a domicilio la Spal di Semplici e Petagna. Iniziano subito con le marce alte gli scaligeri, che trovano il gol al 15esimo grazie alla firma del capitano, Giampaolo Pazzini. La svolta però arriva al minuto 40: Tomovic entra in ritardo e in maniera troppo irruenta su Faraoni, venendo punito con il rosso diretto. Proteste dalla panchina estense e Spal in 10. Nella ripresa l’Hellas gestisce ma non riesce a chiudere il risultato, fino al minuto 85, quando il neo entrato Stepinski mette il sigillo sullo 0 a 2 finale.