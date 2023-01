Serie A, Sampdoria-Napoli 0-2: decidono Osimhen e Elmas

La domenica della diciasettesima giornata di Serie A continua con il match delle 18 tra Sampdoria e Napoli. Gli azzurri passano in vantaggio al 19' con la rete di Osimhen. Venti minuti più tardi il centrocampista blucerchiato Rincon viene espulso e la gara per i partenopei si fa totalmente in discesa. Nella ripresa, al minuto 82, arriva anche il 2-0 firmato da Elmas su rigore. La squadra di Spalletti vince la sua prima partita del 2023 e si conferma in vetta alla classifica del campionato con 44 punti.