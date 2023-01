Serie A, Salernitana-Napoli 0-2: derby deciso da Di Lorenzo e Osimhen

La squadra di Spalletti consolida il primo posto in classifica

Partita sempre dominata dal Napoli quella vinta 2-0 all'Arechi di al di Salerno. La squadra di Spalletti ha tenuto sempre ha il pallino del gioco, con un possesso palla infinito ma non velocissimo che ha tenuto sempre la Salernitana tutta schiacciata in difesa, riuscendo solo alcune volte a servire Piatek e Dia. I padroni di casa riescono tenere lo 0-0 fino a pochi secondi prima della fine del primo tempo, quando Di Lorenzo ha portato in vantaggio il Napoli al termine di una triangolazione tra Mario Rui e Anguissa. Nella ripresa arriva il raddoppio di Osimhen. Sfortunato Piatek all'82', il suo diagonale è deviato da Meret sul palo.