Serie A, pioggia di gol al Franchi: la Fiorentina batte il Milan 4-3

La squadra di Italiano inchioda i rossoneri, che adesso sperano in un passo falso dei partenopei contro l'Inter

La Fiorentina batte il Milan 4-2 al Franchi. Partita folle, che ha visto i padroni di casa andare sul 3 a 0 dopo la prima ora di gioco. A segno Duncan al 15', perla di Saponara al 46' e Vlahovic al minuto 60. Il Milan ha accorciato le distanze con una doppietta di Ibrahimovic: la prima rete dello svedese è stata siglata al 62', poi il raddoppio 5 minuti più tardi a porta sguarnita su assist di Theo Hernandez. I rossoneri non sono riusciti però a completare la rimonta e la Fiorentina ha approfittato di un pasticcio del terzino francese per siglare il gol del 4-2 sempre con Vlahovic. Per l'attaccante viola, 27esimo centro nell'anno solare. Qualche secondo prima del triplice fischio, un autogol su carambola da parte di Venuti ha messo fine a un divertente Fiorentina-Milan. Prima sconfitta stagionale per gli uomini di Pioli, che adesso guarderanno con interesse Inter-Napoli di domani alle 18. I partenopei infatti sono primi insieme al 'diavolo'. La Fiorentina di mister Italiano dà seguito al suo momento di forma e sale a 21 punti in classifica con Juventus e Lazio.