Serie A, l’Inter non si ferma e batte 1-0 il Torino. Verona-Fiorentina 1-1

I risultati delle altre due partite delle 18:30

Nelle altre partite delle 18:30 si sono affrontate Inter e Torino da una parte, e Verona e Fiorentina dall'altra. I nerazzurri consolidano il primato battendo i granata per 1-0 grazie al gol di Dumfries al 30'. Vantaggio arrivato in seguito a un veloce capovolgimento di fronte gestito da Dzeko che una volta arrivato in area ha servito il compagno. L'olandese ha deciso la gara con un piatto potente e diagonale su cui Milinkovic non ha potuto nulla. Nell'altra gara i viola non vanno oltre il pari, anzi hanno riacciuffato la gara nelle fasi finali con Castrovilli che all'81' ha riparato per i suoi al gol di Lasagna, arrivato al 17'. Vlahovic e compagni si fermato al 7° posto con 32 a pari merito con la roma mentre gli uomini di Tudor restano al dodicesimo gradino con 24 punti.