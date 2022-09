Serie A, l’Inter batte il Torino: Brozovic regala i tre punti ai suoi

L'Inter ospita a San Siro il Torino per la sesta giornata di Serie A. Dopo la vittoria di misura del Napoli contro lo Spezia, gli uomini di Simone Inzaghi devono vincere per rimanere vicini alla vetta della classifica. La vittoria arriva negli ultimi minuti di gioco grazie ad una rete di Brozovic dopo un match sofferto contro i granata, in cui Handanovic è stato protagonista con grandi parate. I nerazzurri sono ora a quota 12 in classifica.