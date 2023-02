Serie A, Lecce-Sassuolo 0-1: Thorstvedt regala 3 punti a Dionisi

I neroverdi sbancano il via del mare grazie alla seconda rete in campionato del centrocampista norvegese

Si chiude anche il posticipo di questo sabato di Serie A con un'altra vittoria in trasferta, quella del Sassuolo contro il Lecce. Dopo un primo tempo chiuso senza reti, a decidere il match ci ha pensato Kristian Thorstvedt che su assist di Berardi firma il suo secondo gol in campionato dopo quello realizzato contro la Salernitana lo scorso ottobre. Tre punti fondamentali per Dionisi che rialza la testa dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli e aggancia a 27 punti proprio i giallorossi di Baroni.