Serie A, Juventus-Lecce 1-0: Milik decide un match con poche emozioni

Il turno infrasettimanale di Serie A, si apre con la vittoria della Juventus contro il Lecce. La squadra di mister Allegri non brilla particolarmente, ma riesce comunque a ritrovare i tre punti, dopo l'ultima sconfitta con il Sassuolo. A decidere la sfida di Torino, ci ha pensato Milik ad inizio ripresa. Nella prima frazione, i bianconeri non si rendono mai davvero pericolosi e il gioco si tiene su ritmi molto bassi. Il pubblico di casa non gradisce e fischia copiosamente i giocatori in campo al rientro negli spogliatoi. Nel secondo tempo, però, al 57', Milik trova la via del gol a due passi dalla porta difesa da Falcone. In pieno recupero, il Lecce resta anche in 10 per l'espulsione di Kaba. Per i salentini, è la prima sconfitta stagionale.