Serie A, Inter-Sassuolo 0-2: Scamacca e Raspadori firmano l’impresa, Milan primo

I nerazzurri sprecano la grande occasione di tornare in vetta, cadendo a San Siro contro i neroverdi

Il Sassuolo firma una clamorosa impresa e batte l'Inter 2-0 a 'San Siro'. Dopo il pareggio del Milan in casa della Salernitana, i nerazzurri avevano la grande occasione di tornare in vetta a +1 sulla squadra di Pioli e con una partita ancora da recuperare. Invece gli uomini di Dionisi giocano una partita straordinaria, soprattutto dal punto di vista della qualità. Senza Brozovic e con Dzeko in campo solo nell'intervallo, l'Inter fatica e va sotto di due gol già nel primo tempo. A segnare sono Raspadori all'8' e poi Scamacca al 26', poi il Sassuolo gestisce e ha diverse occasioni anche per chiuderla definitiva. Chance importanti anche per i padroni di casa, ma Consigli è in giornata di grazia e para tutto. Nel finale annullato un gol a de Vrij per un fallo di mano di Dimarco. I nerazzurri restano a quota 54 (e sempre con una partita in meno), secondi dietro il Milan a 56. Domani in campo il Napoli in casa del Cagliari con la possibilità di agganciare proprio i rossoneri in vetta.