Serie A, Inter-Empoli 0-1: decide Baldanzi, espulso Skriniar. Roma terza a pari punti

La grande sorpresa della 19esima giornata di Serie A arriva da San Siro, dove l'Empoli sbanca il 'Meazza' e vince 1-0 contro l'Inter. Una partita fortemente condizionata dall'espulsione a Milan Skriniar sul finale del primo tempo, ingenuo nell'intervento su Caputo che gli costa il secondo giallo. La squadra di Zanetti al contrario gioca una grande partita, sfruttando alla grande la superiorità numerica e giocando il pallone con qualità e lucidità. Per l'Inter, in campo anche mercoledì scorso a Riyadh per la Supercoppa, non è giornata e alla fine l'Empoli trova il gol. A decidere al 66' è Tommaso Baldanzi, classe 2003 molto interessante già al quarto gol in campionato. Poi i nerazzurri si riversano in avanti con il tridente Lautaro-Dzeko-Lukaku, ma non succede altro. L'Inter resta così a 37 punti, gli stessi della Roma che ieri ha agganciato la squadra di Inzaghi al terzo posto, a -1 dal Milan che domani sarà impegnato in casa della Lazio.