Serie A, impresa della Spal contro l’Atalanta: la Roma resta sola al quarto posto

Uno strepitoso Monday night regala sorprese. Al Gewiss Stadium di Bergamo, la Spal compie l’impresa e rimonta per 2-1 l’Atalanta. Partita di grande sacrificio per gli uomini di Semplici, in svantaggio nel primo tempo dopo la rete al sedicesimo di Ilicic. Ma nella ripresa la musica cambia: al 54′ ecco il pereggio firmato Petagna, prima della magia di Valoti, bravo saltare due avversari per poi sorprendere – dalla distanza – Sportiello. A nulla serve l’arrembaggio finale dei nerazzurri, che cadono clamorosamente tra le mura amiche. La Roma ringrazia e resta sola al quarto posto (38 punti) con tre lunghezze di vantaggio sull’Atalanta.