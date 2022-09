Serie A, il Torino batte il Lecce: decide Vlasic. Raggiunta la Roma a quota 10 punti

Buona vittoria per il Torino, senza Juric in panchina, contro il Lecce. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata battono di misura la formazione salentina. La decide nel primo tempo il terzo gol in cinque giornate di Nikola Vlasic. Il trequartista croato al 40' fa esplodere i suoi tifosi e regala i tre punti ai granata. Match con poche emozioni (un gol annullato a Pellegri) in particolar modo nel primo tempo. Il Torino sale a quota 10 punti raggiungendo la Roma di Mourinho. Il Lecce di Baroni rimane a 2 punti in classifica al quart'ultimo posto.