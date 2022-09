Serie A, il Milan vince anche senza Leao: 2-1 alla Sampdoria in trasferta

Il Milan batte anche la Sampdoria per 2-1 in trasferta. I rossoneri sono stati in dieci uomini per quasi tutto il secondo tempo a causa dell'espulsione di Leao al 47esimo. Per i rossoneri sono andati a segno Messias e Giroud su rigore. Per il blucerchiati, invece, ha fatto gol Djuricic. Nel finale di partita è stato espulso anche il tecnico Giampaolo per proteste. La squadra di Pioli ottiene dunque una vittoria pesantissima e vola a quota 14 punti in classifica.