Serie A, il Lecce batte la Salernitana in trasferta: decide Strefezza

Questa sera alle 20:45 è andato il scena l'anticipo della settima giornata di Serie A tra Lecce e Salernitana. I giallorossi ottengono i primi tre punti in campionato grazie alle reti di Ceesay e Strefezza nel finale. Per i granata, invece, una autorete di Gonzalez. La squadra di Baroni sale a quota 6 punti in classifica e si allontana dalla zona retrocessione aspettando i risultati degli altri match. La squadra di Nicola ha un punto in più e per ora rimane stabile al decimo posto.