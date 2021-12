Serie A, Genoa-Sampdoria 1-3: Gabbiadini decide il derby, Shevchenko a fondo

Per i rossoblù con il tecnico ucraino quattro sconfitte in cinque partite mentre D'Aversa respira

Si è aperto con il derby della Lanterna il 17esimo turno di Serie A. A 'Marassi' si sono sfidate Genoa e Sampdoria in uno scontro diretto tra due squadre in difficoltà, soprattutto il Grifone. Shevchenko era alla ricerca della prima vittoria, ma anche stasera è arrivata una sconfitta, la quarta in cinque partite che relega i rossoblù al penultimo posto con 10 punti. La Sampdoria vince 3-1 grazie alla doppietta di Manolo Gabbiadini, che apre e chiude la sfida al 7' e al 67'. Nel mezzo il 2-0 di Caputo, poi al 78' la rete della bandiera di Destro, che però non serve a niente. I blucerchiati di D'Aversa si rialzano dopo due ko di fila e tornano a respirare.