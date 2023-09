Serie A, Genoa-Napoli 2-2: Raspadori e Politano, per Garcia un punto in rimonta

I Campioni d'Italia dopo un'ora di gioco stavano in svantaggio di due gol

Il Napoli di Rudi Garcia evita la seconda sconfitta cosecuitiva in campionato. A Marassi contro il Genoa finisce 2-2 , con i Campioni d'Italia sotto di due reti riescono nela rimonta. Partita intensa, con i padroni di casa aggressivi. Gara sbloccata da Bani di testa al 40°. Raddoppia Retegui nella ripresa (56°). Il Napoli sembra ko ma Raspadori al 76° riaccende le speranze con un gran controllo e tiro potente. Poi è di Politano il gol che all'84° riporta in parità il risultato. Il Napoli evita la seconda sconfitta consecutiva, il Genoa rimedia un punto importante al termine di una ottima prestazione.

