Serie A, Genoa-Inter 0-0: i nerazzurri non vanno oltre il pari a Marassi

Il venerdì di Serie A si chiude a Marassi. L'Inter chiamato a vincere per riagguantare il Milan in vetta alla classifica trova un Genoa roccioso, aggressivo votato al gioco rapido e al sacrificio. Blessin ha totalmente cambiato il volto dei suoi che senza paura provano ripetutamente a offendere gli avversari. I nerazzurri escono alla lunga nel primo tempo, ma non creano troppi pericoli ai padroni di casa. L'occasioni più nitida arriva nel secondo tempo quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, gli uomini di Inzaghi colpiscono una traversa con D'Ambrosio. La partita si chiude poi senza troppe emozioni. Dzeko e compagni falliscono per la seconda volta l'aggancio alla vetta distante ora due punti mentre i grifoni rimangono nel pieno della zona retrocessione.