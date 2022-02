Serie A, Fiorentina-Lazio 0-3, Milinkovic-Savic e Immobile fanno felice Sarri

I biancocelesti sbancano Firenze grazie a tre reti nel secondo tempo di Milinkovic-Savic, Immobile e l'autogol di Biraghi, propiziato sempre dall'attaccante della Nazionale

Nel posticipo del sabato di Serie A, la Lazio ha battuto al Franchi la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo un primo tempo chiuso senza reti e con poche occasioni, nella ripresa i biancocelesti hanno alzato il ritmo e trovato per tre volte la via della rete. Ad aprire le marcature ci ha pensato Sergej Milinkovic Savic sfruttando un perfetto assist di Zaccagni. A metà secondo tempo invece è Immobile a portare la Lazio sopra di due gol sfruttando la linea alta della difesa viola colpendola così in contropiede, come accaduto in occasione del terzo e ultimo gol del match, con sempre Immobile protagonista che dopo aver saltato Terracciano mette la palla in porta grazie ad una deviazione di Biraghi.