Serie A, finisce senza reti Cremonese-Sassuolo

La domenica della quinta giornata di Serie A si apre con la sfida delle 12:30 tra Cremonese e Sassuolo. Il match del Giovanni Zini non regala grandi emozioni, termina 0-0. Le due squadre si dividono la posta in palio e la squadra di Massimiliano Alvini ottiene il primo punto nel massimo campionato italiano. Grazie a questo pareggio, la Cremonese stacca momentaneamente il Monza in fondo alla classifica. Il Sassuolo, invece, sale a quota 6 punti, riagganciando la Fiorentina al decimo posto.