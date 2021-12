Serie A, clamoroso Verona: da 0-3 a 4-3. Rimonta anche il Sassuolo con lo Spezia

Nel derby del veneto, Giovanni Simeone ancora protagonista con una doppietta che sancisce la remuntada incredibile dell'Hellas nel secondo tempo a Venezia. Due gol anche per Raspadori

Gol, rimonte e spettacolo nei due match delle 15 in questa 16esima giornata. Soprattutto a Venezia, dove la squadra di Paolo Zanetti va all'intervallo in vantaggio addirittura 3-0 per effetto dei gol di Ceccaroni, Crnigoj e Henry nello spazio di 27 minuti. Poi il Verona si sveglia e mette a segno una clamorosa remuntada, favorita dall'espulsione di Ceccaroni al 62', vincendo addirittura 4-3. La firma è ancora una volta di Giovanni Simeone, che fa doppietta e dà la spallata decisiva dopo la rete di Caprari e l'autogol di Henry. Si fa riprendere anche lo Spezia in casa dal Sassuolo: prima Manaj e Gyasi, poi ci pensa Raspadori con una doppietta a strappare almeno un punto.