Mondiali, Dybala parte in anticipo e salta Roma-Torino: la richiesta dell’Argentina

In vista dei Mondiali in Qatar, e tenendo conto che le nazionali avranno poco tempo per prepararsi a causa del fitto calendario, l'Argentina chiederà formalmente ai club la possibilità che i calciatori possano raggiungere in anticipo il ritiro della nazionale. Di conseguenza, i giocatori sarebbero assenti nei rispettivi campionati nel weekend dall'11 al 14 novembre. In quei giorni è fissata l'ultima data dei calendari europei prima della pausa, a poco più di una settimana dall'inizio della Coppa del Mondo. Il 13 novembre alle 15:00 è in programma Roma-Torino, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Se Paulo Dybala dovesse essere convocato per il Mondiale, potrebbe saltare quella partita. L'intenzione del ct Scaloni, riferisce dobleamarilla.com, è che siano gli stessi giocatori a chiedere questo favore alle rispettive squadre e, ovviamente, saranno supportati dalla Federcalcio Argentina (AFA).