Messa per Gianluca Vialli a Roma: presente anche De Rossi

Si è tenuta a Roma questo pomeriggio la messa in ricordo di Gianluca Vialli presso la chiesa Santa Teresa di Gesù . La celebrazione è stata voluta dalla FIGC. Presente anche Daniele De Rossi. L'ex capitano giallorosso ha condiviso con lui l'esperienza dell'Europeo del 2021. Non poteva mancare Roberto Mancini, grande amico dell'ex attaccante della Sampdoria morto qualche giorno fa per un tumore al pancreas. Lunedì 9 gennaio si era già tenuta una messa alla parrocchia Cristo Re di Cremona, la sua città. I funerali invece si sono svolti in forma privata a Londra.