Mercato Roma, anche la Spal pensa a Pinamonti

Dopo l’arrivo di Mattia Destro al Genoa, potrebbe partire Andrea Pinamonti. La Spal pensa al giovane attaccante rossoblù, accostato più volte alla Roma come possibile vice–Dzeko. Come riporta gianlucadimarzio.com, i biancazzurri valutano il profilo del classe ’99 per risalire dalla penultima posizione in Serie A. Il buon esito della trattativa tra i club potrebbe andare ad influenzare anche il futuro di un altro giocatore che piace alla Roma, quello di Andrea Petagna, su cui Fiorentina e Milan studiano il colpo vincente per battere la concorrenza giallorossa.