Malagò minaccia le dimissioni: “Coni deluso dal Dipartimento per lo Sport”

Problematiche sulla riforma dello sport e lentezze burocratiche per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il presidente potrebbe abbandonare l'incarico

Tutto parte dalle problematiche del tema sulla riforma dello sport. A questo si aggiungono le lentezze burocratiche nel decollo della situazione Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il presidente del Coni Giovanni Malagò starebbe pensando alle dimissioni. Prima di arrivare alla drastica decisione però, c'è la richiesta di consultazione con il premier Mario Draghi. In conferenza stampa, Malagò ha spiegato: "Sulla pianta organica non si trova soluzione e su questo il Coni è profondamente deluso dal comportamento del Dipartimento per lo Sport. Non ha giocato una partita in sintonia con le indicazioni del sottosegretario, sta facendo ostruzione. È un rimpallare di lettere. Ho molto apprezzato l’impegno della sottosegretaria Vezzali ma il Dipartimento sapeva benissimo che oggi era la data finale per rispettare la data per emettere i bandi – ha aggiunto Malagò -. Dire che siamo sconcertati è poco, visto il prestigio del Coni e i risultati ottenuti. Il presidente del Comitato olimpico ancora non ha una sola persona dipendente del Coni e faremo presente tutto questo al Cio. Vezzali è vittima di questo comportamento, ma non ho alternative di chiedere un appuntamento con Draghi – annuncia Malagò – e vedremo se possono confutare la realtà dei fatti. Gli dirò ‘Presidente, come si può risolvere questa situazione?’ Si tratta di un palese caso di incompetenza, sempre che non ci sia malafede. Sembra l’ultimo soldato che non hanno avvertito che la guerra è finita”.