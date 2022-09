Ludogorets, i bulgari battono 4-0 il Botev Vratsa e volano al primo posto

Vittoria semplice per il Ludogorets in campionato. I bulgari hanno superato 0-4 in scioltezza il Botev Vratsa e hanno agganciato il Cska Sofia al primo posto. I ragazzi di Simundza dopo la vittoria con la Roma in Europa League hanno confermato il loro ottimo momento di forma in campionato. Partita subito in discesa con gli avversari che dopo soli 3' si sono ritrovati in 10 uomini. I gol per la formazione bulgara sono stati messi a segno da Despodov (doppietta), Cauly e Tissera. Ludogorets e Roma si affronteranno nuovamente il 3 novembre allo stadio Olimpico.