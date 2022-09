Lotito scatenato: “Farò del Molise una grande Lazio e lo porterò in Senato”

Il presidente biancoceleste impegnato nelle elezioni: "E il Campobasso merita il calcio professionistico"

Redazione

Claudio Lotito è impegnatissimo non solo nel momento complicato della Lazio e le esternazioni di Sarri, ma anche con le elezioni e la 'questione Molise'. Il patron biancoceleste ha rilasciato un'intervista a 'Il Fatto Quotidiano', ovviamente scatenandosi. Come quando - riporta il quotidiano - gli squilla il telefono durante la chiacchierata: "Dimme, dimme. Ventuno milioni? Me cojoni. Con Infantino tutto a posto".

Si dice che lei avrà fortuna in questa tornata elettorale. "Io non ho fatto nessuna promessa, cosa hai scritto sul taccuino?"

Che porterà il Campobasso in Serie A. "Falso! Ho solo detto che questa regione merita una squadra a livello professionistico. Serie B, C, D non so adesso".

Ha detto che farà del Molise una grande Lazio. "Presa con 500 milioni di debiti ed ecco dov’è arrivata. Allora io ti faccio questa premessa di natura generale. Diciamo che è una cornice. Il Molise non merita di essere agli ultimi posti della classifica".

Perché si candida proprio nel Molise che è messo male in classifica? "Avete detto che non so distinguere il Molise dall’Abruzzo. Falso, com’è possibile che vi inventiate tali falsità. I miei sono di Campotosto, Abruzzo. E volete che non sappia dov’è Amatrice?"

Senta presidente, ma con tutti gli affari e gli impegni che le sottraggono tante energie, perché vuole fare anche il senatore? Dove trova il tempo? "Dimentichi che dormo tre ore e mezza a notte. Trovo il tempo per tutto. Dove mi metto, risolvo".

Voleva anche l’Alitalia. "Me l’ha tolta Di Maio quand’era ministro dello Sviluppo economico. E adesso vedi che fine ha fatto?"

Lei è insaziabile. "Qui in Molise batto il campo ogni giorno. 136 paesi? 136 visite. Il Molise morfologicamente, orograficamente è bellissimo e con enormi potenzialità. Lo porteremo in alto. Alla mia età senti di restituire un po’ di quel che hai ricevuto. Ho una cultura umanistica. Sono di cultura umanistica e di provata fede. Sono cattolico praticante, ovunque faccio dire messa. Ero con la mia Lazio a Dubai e ho fatto dire messa in ambasciata".

Il Molise con Lotito andrà in Champions League. "Non ho detto questo, non faccio promesse mirabolanti. Io porterò la questione molisana in Senato, qui devono cambiare le cose, non è possibile che una terra così bella sia abbandonata".