Lazio-Napoli, la Procura Federale apre un fascicolo per le dichiarazioni di Sarri

"La gomitata di Mario Rui? Mi sembra ci sia poco da commentare: gomito in faccia con piede su piede. C'era un fallo anche sul pareggio perché Kim ha preso posizione buttando via Luis Alberto. Non so se la palla era partita o no, ma l'arbitro deve interrompere e far riprendere la posizione. Tutto ciò accade nell'era del Var: o sono scarsi o c'è l'opzione b, che è più preoccupante. C’era Fabbri? Bene…". Queste le dichiarazioni su cui la Procura Federale ha aperto un fascicolo dell'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, dopo il match contro il Napoli. Le conseguenze saranno o un patteggiamento o un deferimento. Quest'ultimo potrebbe condurre o all'archiviazione del caso, oppure a un'ammenda.