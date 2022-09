Lazio, figuraccia in Europa League: perde 5-1 in Danimarca con il Midtjylland

La serata di Europa League delle squadre italiane si apre con la sconfitta pesantissima per 5-1 della Lazio contro il Midtjylland. I biancocelesti vanno sotto nel punteggio al 26' subendo la rete di Paulinho. Pochi minuti più tardi arriva il raddoppio di Sory Kaba. Nella ripresa i danesi trovano il tris sul calcio di rigore trasformato da Evander al 50'. La Lazio prova a reagire con Milinkovic-Savic, che segna il gol della bandiera al 57'. Passano 10 minuti e il Midtjylland beneficia di un altro penalty: questa volta sbaglia Evander, ma sulla ribattuta di Provedel si fa trovare pronto Isaksen e mette il pallone in rete. Al 72' c'è gloria anche per il capitano Sviatchenko, che sigla il gol del definitivo 5-1. Un ko che brucia per la squadra di Maurizio Sarri, terza nel gruppo F di Europa League.