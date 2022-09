Lazio, anche Sarri attacca il prato dell’Olimpico: “Non è degno della città di Roma”

Non si placano le polemiche nei confronti del terreno di gioco dello stadio Olimpico. José Mourinho qualche settimana fà aveva attaccatto il prato dell'impianto della capitale dopo Roma-Cremonese: "Il prato è stato in buone condizioni per 20 minuti, poi è diventato un campo di patate". Oggi anche Maurizio Sarri ha criticato il terreno di gioco dopo la vittoria della Lazio contro il Verona: "Visto che oggi abbiamo vinto lo posso dire: il terreno non è degno di una città così".