Italia U21, Nicolato: “Bove ha sbagliato contro l’Inghilterra ma ha la mia stima”

Paolo Nicolato, tecnico della Nazionale Under 21, ha parlato della prestazione di Bove contro l'Inghilterra: "Bove? Può sbagliare tutto quello che vuole, dal punto di vista tecnico e umano avrà sempre la mia stima, così come tutti gli altri. Il mio non è mai un approccio condizionato dagli errori, si tratta di episodi che possono capitare. Gli errori fanno parte della nostra crescita, bisogna passarci, ci possono arricchire".