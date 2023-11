Italia, Spalletti sulle polemiche: “Non abbiamo rubato nulla, meritiamo Euro 2024”

Il ct della Nazionale non ci sta alle polemiche in seguito all'episodio dubbio sul finale di gara tra Ucraina e Italia: "Episodio dubbio, non chiaro come dicono molti"

Redazione

Il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, durante l'evento "L'Europa di domani", ha parlato in merito al tanto discusso episodio tra Cristante e Mudryk giudicato dai media stranieri come chiaro errore dell'arbitro che doveva assegnare il calcio di rigore all'Ucraina. Una reazione decisa dell'allenatore ex Roma che non ci sta alle polemiche e ribadisce come il suo gruppo meritasse fortemente l'Europeo. Ecco le parole del ct riportate da ANSA:

"Non abbiamo rubato niente, abbiamo non meritato, ma strameritato di qualificarci all'Europeo. Se uno va a estrapolare quell'episodio per venirci contro non è giusto, senza guardare al resto della prestazione della squadra. La partita era difficile per la pressione che aveva e quell'episodio può essere dubbio, ma non certo chiaro come lo vogliono mettere tanti. Dispiace".

