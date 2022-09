Italia, Cristante: “Siamo forti e ci giocheremo queste finali. Diamo sempre il 100%”

C'era delusione dopo la mancata qualificazione al Mondiale... "La delusione è grande e siamo i primi ad essere delusi. L'unica soluzione era giocarci queste gare alla grande e prenderci le finali. È un percorso che se non ci crediamo noi, le cose non vanno bene. Dobbiamo giocare ogni partita così al 100%. Siamo forti e lo abbiamo dimostrato".

Mancini ha detto che la Nazionale va amata di più. Secondo te tutti la amano abbastanza? "Sì, penso che chiunque viene dà sempre il massimo. Le stagioni sono lunghe, ci sono tantissime partite e possono passare dei messaggi sbagliati. Per quello che posso dire, quando sono in ritiro, ogni mio compagno dà sempre il 100% per questa maglia".