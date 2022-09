Inter, Dumfries: “Situazione fastidiosa, vogliamo cambiarla al più presto”

L'esterno olandese aggiunge: "La sosta per le nazionali può servire per schiarirsi le idee"

"All'Inter stiamo vivendo una situazione fastidiosa, vogliamo cambiarla al più presto". Queste sono le parole di Denzel Dumfries al De Telegraaf. L'esterno olandese ha aggiunto: "La sosta per le nazionali è stata un fastidio, ma può servire per schiarirsi le idee. All'Inter abbiamo molti ragazzi esperti e cerco di imparare da loro ogni giorno". I nerazzurri, dopo la sosta, saranno impegnati contro la Roma di José Mourinho.