Genoa, Pandev: “Con la Roma voglio vincere come nei derby. Spero segni ancora Behrami”

Due giorni a Genoa-Roma. A Marassi ci sarà Goran Pandev, che tante volte ha sfidato i giallorossi con la maglia della Lazio. L’attaccante rossoblù ha parlato “Il Secolo XIX”. Ecco uno stralcio delle sue parole sulla partita di domenica: “Per me è sempre un derby. Ricordo le gare con la Lazio e in particolare una. La vincemmo con un gol mio e il 3-2 di Behrami nel recupero. Speriamo finisca così anche domenica e che segni ancora Valon. Ma l’importante è vincere e non il marcatore”. Behrami è arrivato al Genoa in questo mercato di gennaio e proverà ad aiutare la squadra di Preziosi ad evitare la retrocessione.