Frosinone-Sassuolo, Totti presente in tribuna. Francesco allo Stirpe per Volpato

Vedere Totti a Frosinone ormai non è più una novità. Infatti, da quando il figlio dell'ex capitano giallorosso ha firmato con la Primavera dei gialloblù, Francesco è spesso presente nella città a pochi chilometri da Roma. Secondo quanto riportato da Dazn, oggi si trova al Benito Stirpe per assistere alla sfida degli uomini di Di Francesco contro il Sassuolo. Il primogenito di Totti non è convocato, ma il Pupone è sugli spalti per fare il tifo per Volpato. Con lui Giancarlo Pantano e il figlio Cristian. L'italo-australiano fa parte della CT10 Management e in estate ha salutato Trigoria per vestire la maglia neroverde.