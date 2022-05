Footvolley, Aldair e Tonetto: ‘Vogliamo diffonderlo anche in Italia’

L'ex terzino e Pluto protagonisti della conferenza stampa d'apertura della stagione di uno sport sempre più in voga

"Dopo 20 anni di calcio non è semplice dedicarsi a un altro sport. Con Aldair stiamo cercando di promuovere questa disciplina. Ci sentiamo più solidi grazie al sostegno di Asi e Umbro”. Così Max Tonetto, davanti alla folta platea di giornalisti presenti nella sala Giunta del Foro Italico, presenta la stagione di FootVolley . “Stiamo cercando - prosegue l’ex calciatore di Roma, Milan e Sampdoria - di portare i più grandi giocatori al Mondo qui a Roma e avremo l’opportunità di organizzare anche la fase finale dell’Europeo” (in programma tra il 9 e l’11 settembre ad Ostia, ndr). Gli fa eco il presidente di ASI Sen. Claudio Barbaro: “Il FootVolley può arrivare a livelli importanti. L'ASI ha un approccio polisportivo e vuole accompagnare questa disciplina nella crescita, sia sul piano della visibilità, sia su quello del numero praticanti. L’obiettivo è di arrivare al riconoscimento da parte del Coni, affinché si possa costituire una vera e propria Federazione di FootVolley”. ASI con oltre 130 sedi territoriali, 13mila associazioni e un milione e trecentomila tesserati, è pronta a questa sfida.

Presenti in sala anche i due campioni d’Italia in carica, Alain Faccini e Federico Iacopucci, che sperano di ripetere la grande stagione vissuta nel 2021. Saranno loro a rappresentare l’Italia alle fasi finali del campionato Europeo. A fare da collante tra le due realtà ci pensa soprattutto Aldair: "Questo sport mi piace molto. Spero di dare una mano per la sua diffusione in Italia. Non riesco a compiere le acrobazie dei più giovani, ma sicuramente mi diverto ancora a stare con il pallone sulla sabbia. Questa disciplina nasce in Brasile e noi giochiamo tutti sulla spiaggia. Cresce anche così la tecnica di base che ci rende famosi nel Mondo”.