Europa League, trionfo del Villarreal ai calci di rigore

Nella finale di Danzica successo per il sottomarino giallo che batte i Red Devils

La finale di EuropaLeague fra Villarreal e ManchesterUnited ha visto trionfare la squadra di Unai Emery che ha avuto la meglio della squadra inglese dopo i calci di rigore. Nella partita giocata allo stadio Energa Gdansk di Danzica, sotto la direzione di Clément Turpin (l'arbitro di Roma-Barcellona 3 a 0) davanti a 9500 tifosi, il sottomarino giallo è passato in vantaggio nella prima frazione di gioco. Il match si è sbloccato al minuto 29 grazie alla rete di Gerard Moreno. Il primo tempo si chiude con il vantaggio meritato del Villarreal. Nella ripresa esce alla distanza lo United che trova dopo 10 minuti la rete del pareggio con Edinson Cavani, che raggiunge Borja Mayoral in cima alla classifica marcatori. La squadra di Solskjær prova a ribaltare la partita ma il Villarreal si chiude con ordine e il risultato non cambia. Si va quindi ai tempi supplementari che terminano con lo stesso punteggio anche nei due tempi di gioco e per decidere chi sarà la vincitrice del torneo non c'è altra strada che i rigori. Decisivo l'errore del portiere De Gea dopo una serie interminabile di rigori che consegna la vittoria alla squadra di Unai Emery. Per l'allenatore il quarto successo nella competizione dopo le 3 vittorie con il Siviglia. Primo trionfo in Europa League nella storia del Villarreal, che grazie a questo successo accederà direttamente alla prossima Champions League. Il Manchester non riesce a bissare il successo del 2017 contro l'Ajax quando sulla panchina dello United sedeva il prossimo allenatore della Roma, José Mourinho.