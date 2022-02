Europa League, l’Atalanta sfiderà il Bayer Leverkusen agli ottavi

La prossima avversaria in casa della Roma è l'unica italiana rimasta nel torneo Uefa e affronterà i tedeschi

L'unica italiana rimasta in Europa League è l'Atalanta, e sarà anche la prossima avversaria della Roma in casa del 5 marzo, cinque giorni prima degli ottavi di finale di andata che la squadra di Gian Piero Gasperini giocherà contro il Bayer Leverkusen. Questo è infatti il verdetto dell'urna di Lyon per i bergamaschi, che giocheranno la prima sfida al Gewiss Stadium e il ritorno in Germania.