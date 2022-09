Europa League, vincono Betis e Helsinki. Pareggio per il Ludogorets

La Roma non ha portato a casa i tre punti in casa contro l'Atalanta. Le avversarie in Europa League dei giallorossi, invece, hanno portato a casa risultati positivi nei loro rispettivi campionati. Vittoria per l'Helsinki che rialza la testa dopo la sconfitta all'Olimpico vincendo 2-1. Stesso risultato per il Betis che ha superato il Girona. Pareggio casalingo per il Ludogorets (1-1) contro il Arda Kardzhali. I bulgari erano passati in vantaggio al 1' grazie al gol di Tissera. Dopo la sosta per la nazionale la Roma affronterà gli spagnoli all'Olimpico.