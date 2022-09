Europa League, Betis-Ludogorets 3-2: decisivo Canales. Spagnoli a punteggio pieno

La formazione andalusa vince contro i bulgari e guida il gruppo C con sei punti in classifica

Il Betis vince anche la seconda partita del girone. Gli spagnoli a fatica battono per 3-2 il Ludogorets che dunque si ferma a 3 punti in classifica dopo la vittoria contro la Roma. A inizio primo tempo in doppio vantaggio i padroni di casa grazie alle reti di Luiz Henrique e l'ex Fiorentina Joaquin. Nel recupero del primo tempo arriva però il gol anche degli ospiti con Cauly. Nella ripresa una rete per parte: la prima di Canales, la seconda di Rick che ha regalato quantomeno un finale di partita con qualche emozione in più. Il Betis dunque vola a punteggio pieno dopo due partite grazie alle vittorie contro l'Helsinki e questa sera contro il Ludogorets. Importanti, se non decisive, saranno le prossime due sfide che metteranno di fronte i giallorossi e gli spagnoli (6 ottobre e 10 ottobre).