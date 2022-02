Coppa Italia, Milan-Lazio 4-0: dominio rossonero, derby con l’Inter in semifinale

La squadra di Pioli archivia la pratica biancoceleste in poco più di 20 minuti e raggiunge i nerazzurri in semifinale

La Coppa Italia conosce la sua prima semifinale. Sarà il derby tra Milan e Inter, che hanno eliminato le due romane stravincendo il duello tra città. Dopo la vittoria nerazzurra con la Roma, stasera infatti la squadra di Pioli ha avuto nettamente la meglio della Lazio, di nuovo a 'San Siro'. Il match termina 3-0 per i rossoneri, che chiudono la partita nel primo tempo nel giro di una manciata di minuti. Dopo un sostanziale equilibrio con una buona intensità ma poche occasioni, una serie di errori difensivi della Lazio che favoriscono prima il vantaggio di Leao al 24', poi la doppietta di Giroud al 41' e al 46' del primo tempo. Nella ripresa succede poco, nonostante la girandola di cambi. Poi al 79' il poker di Kessie. Ansia biancoceleste per Ciro Immobile, uscito per infortunio al 67'.