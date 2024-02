Coppa d’Africa, Costa d’Avorio-Congo 1-0: sarà Ndicka contro Osimehn per il titolo

Poche ore dopo l’eliminazione di Azmoun dal suo torneo continentale, la Coppa d’Asia giocata con la maglia dell’Iran, un altro romanista ha trovato maggior fortuna nel torneo continentale, questa volta in coppa d’Africa. Grazie al gol di Sebastien Haller, attaccante del Dortmund, la Costa d’Avorio di Evan Ndicka che ha giocato tutta la partita, ha ottenuto il pass per giocarsi la finale del torneo. Superato il Congo per 1-0, l’avversario finale degli ivoriani sarà la Nigeria di Osimhen e Lookman che hanno superato il Sudafrica dopo i calci di rigore. L’attaccante del Napoli ha affrontato il difensore giallorosso lo scorso 23 dicembre, senza riuscire a sfondare il muro alzato dalla difesa a tre comandata allora da Mourinho. Quando invece il calendario ha opposto la Roma all’Atalanta sia Lookman che Ndicka erano già stati convocati per il torneo continentale. Le due squadre si sono già affrontate nei gironi e vinse la Nigeria con un gol di Troost-Ekong, marcatore anche nella semifinale contro il Sudafrica.