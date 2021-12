Coppa d’Africa 2022, svolgimento a rischio: aumentano i casi di Covid-19

Le difficoltà organizzative legate alla pandemia potrebbero far saltare quest'edizione del torneo

Lo svolgimento della prossima Coppa d'Africa potrebbe essere a rischio. A quanto riporta il sito francese BFMTV.com, la Confederazione Calcistica Africana (CAF) potrebbe decidere di annullare la competizione a causa della drastica situazione pandemica che si sta sviluppando in Africa in queste settimane. La decisione critica, legata soprattutto alla possibilità di contagio da Covid-19, sta facendo riflettere gli allenatori delle nazionali, il CAF e i vari Club in giro per l'Europa se giocare o meno. In particolare quest'ultimi, che vorrebbero riuscire a non lasciar partire i propri giocatori verso il continente africano.