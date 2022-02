Conference League, vincono PSV e Rapid. Ko interno per il Fenerbahce

Gli olandesi superano di misura il Maccabi, così come il Midtjylland. Slavia Praga corsaro in Turchia

Sono andati in porto i primi match di questi spareggi di Conference League per accedere agli ottavi di finale, dove è già qualificata la Roma che quindi osserva da spettatrice interessata. Vittoria di misura del PSV Eindhoven sul Maccabi Tel Aviv grazie alla rete di Gakpo, poi l'1-0 casalingo anche per il Midtjylland che batte il PAOK con il gol di Andersson. Bene anche il Rapid Vienna, che ha la meglio del Vitesse per 2-1 per effetto delle reti di Druijf e Grull. L'unica vittoria esterna la firma lo Slavia Praga, che supera a domicilio il Fenerbahce. Tra una settimana le gare di ritorno.